Tragedia sul Castore, due alpinisti italiani perdono la vita

Due alpinisti italiani, un uomo e una donna, hanno perso la vita in un incidente sul Castore, una delle cime del massiccio del Monte Rosa. I corpi sono stati recuperati oggi dal Soccorso Alpino Valdostano.

L’allerta è scattata questa mattina, quando amici e familiari hanno denunciato la scomparsa della coppia, preoccupati per la mancanza di contatti. I due alpinisti erano partiti per una salita con pernottamento al Rifugio Quintino Sella, ma non sono mai ritornati.

Le operazioni di soccorso sono iniziate con un sorvolo dell’elicottero SA1, il cui esito è stato negativo. Successivamente, grazie alla collaborazione tra il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia e quelli di Alagna Valsesia, è stato possibile utilizzare un comunicatore satellitare che ha fornito indicazioni utili per delimitare l’area delle ricerche.

Attraverso sorvoli mirati, i soccorritori sono riusciti a individuare e recuperare le salme, che sono state trasportate a Champoluc. Al momento, la Guardia di Finanza di Cervinia sta occupandosi delle operazioni di riconoscimento e della ricostruzione della dinamica dell’incidente.