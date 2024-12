Tragedia Stradale: Vittime e Traffico Interrotto

Il tragico incidente di Bolognetta, avvenuto sulla Strada Statale 121 che collega Palermo e Agrigento, ha portato alla morte di due giovani e a un ferito grave. Durante l’incidente, che si è verificato all’alba di sabato 14 dicembre, cinque giovani viaggiavano a bordo di un’auto quando, per cause ancora da accertare, hanno impattato contro una cisterna nei pressi dello svincolo di Bolognetta.

Le vittime, di 21 e 25 anni e originarie di Villafrati, non sono riuscite a sopravvivere all’impatto. Gli altri tre passeggeri, rimasti feriti, sono stati subito trasportati in ospedale grazie all’intervento dei sanitari del 118. Purtroppo, uno di loro versa in condizioni gravissime.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle Forze dell’Ordine, ma secondo le prime ricostruzioni sembra che l’auto abbia invaso la corsia opposta prima di collidere con il tir. Dopo il sinistro, la strada è stata chiusa al traffico, causando notevoli rallentamenti e disagi nella viabilità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, insieme al personale di Anas, che ha emesso un comunicato per informare sulle deviazioni necessarie: per i veicoli diretti verso Catania, l’uscita consigliata è al km 239,500, mentre per quelli in direzione Palermo è prevista l’uscita al km 238,500. Le operazioni di gestione del traffico sono in corso per ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile.

Il sinistro ha scosso profondamente la comunità locale, evidenziando i rischi legati alla guida e l’importanza della sicurezza stradale. L’incidente serve da monito sull’attenzione necessaria durante la guida, soprattutto su strade trafficate e in orari critici come quello in cui è avvenuto il tragico evento. La situazione resta sotto monitoraggio e si attende di conoscere ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni dei feriti.