Tragedia sfiorata per Fedez a Sanremo: “Ha cercato di togliersi la vita”

Fedez ha vissuto un momento estremamente difficile durante la sua partecipazione a Sarà Sanremo. Secondo Fabrizio Corona, il rapper avrebbe tentato di togliersi la vita il 18 dicembre, poco prima di andare in diretta su Rai Uno, dopo aver ricevuto un messaggio dalla donna che ama, che lo informava della fine della loro relazione. La giornata in questione era particolarmente significativa, poiché Fedez era il protagonista della presentazione dei brani in gara. La sua assistente ha tentato di aiutarlo a concentrarsi sull’evento, ma tra di loro ci sono stati litigi e, alla fine, Fedez ha deciso di lasciarla a un autogrill.

Secondo il racconto di Corona, quel giorno è stato il più brutto della vita del rapper. Tra le incertezze e il dolore, Fedez ha ricevuto una telefonata disperata, durante la quale ha rivelato di aver assunto una boccetta di Minias, affermando di non poter più sopportare il dolore. Durante il tragico momento, ha anche inviato un messaggio d’addio per i suoi figli. Nonostante la gravità della situazione, la madre di Fedez, Tatiana, non era a conoscenza di quanto fosse seria la crisi del figlio fino a quando non è stata avvertita. Fortunatamente, è riuscita ad aprire la porta della camera di Fedez prima che fosse troppo tardi.

Dopo essere stato rianimato da un medico, Fedez è stato costretto a salire sul palco per la sua esibizione. Durante la performance, però, appariva visibilmente sconvolto e dissociato, ripetendo le parole senza apparente consapevolezza. La situazione ha reso evidente il peso emotivo che il rapper stava affrontando.