Tragedia per Andrea Delogu: il dramma a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha affrontato una situazione difficile durante la puntata di Ballando con le Stelle, in cui ha parlato della tragedia che ha colpito Andrea Delogu. Quest’ultima, concorrente dello show insieme al maestro Nikita Perotti, ha recentemente subito la perdita del fratello 18enne, Evan Oscar, tragicamente deceduto in un incidente stradale.

Contrariamente alle aspettative, Milly non ha iniziato il programma con una dedica a Andrea, ma ha dato spazio a un duello di spareggio tra La Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Dopo circa venti minuti dall’inizio della trasmissione, la conduttrice ha chiamato Nikita accanto a sé per condividere il dramma vissuto da Delogu. Ha espresso vicinanza, dichiarando che Nikita era presente al funerale del giovane e che entrambi stavano attraversando un momento molto difficile.

Milly ha sottolineato l’impossibilità di trovare parole adatte per alleviare un dolore così grande, aggiungendo che Andrea è amata e che tutti sono pronti ad accoglierla di nuovo per farle送 un sorriso. Alla conclusione del discorso, il pubblico in studio ha risposto con un lungo applauso.

Tuttavia, il momento è stato caratterizzato anche da polemiche. Nikita, visibilmente colpito, è rimasto accanto a Milly durante la dichiarazione, e molti telespettatori sui social hanno espresso preoccupazione per il suo stato emotivo. Alcuni utenti hanno criticato la scelta di Milly di non affrontare subito la tragedia all’inizio della puntata, suggerendo addirittura che sarebbe stato più appropriato annullare l’episodio dell’1 novembre.