Tragedia nello sport: scompare a 33 anni il campione Rocco

Il mondo dello sport italiano è in lutto per la prematura scomparsa di un giovane atleta, Rocco La Cognata, morto a soli 33 anni in un tragico incidente stradale. Il campione di Thai Boxe e K1 è deceduto la sera del 16 luglio a Luisago, provincia di Como, mentre tornava a casa dopo una giornata di lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, La Cognata ha perso il controllo della motocicletta su cui viaggiava lungo via Risorgimento. L’incidente, avvenuto in tarda serata, ha avuto conseguenze fatali, malgrado l’intervento tempestivo dei soccorsi, inclusi un’ambulanza e un elisoccorso. Le condizioni cliniche del giovane sono apparse critiche fin dall’arrivo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove è deceduto poco dopo.

Le autorità stanno attualmente investigando sulle cause dello schianto, escludendo il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio, si ipotizza un malore o una distrazione al momento dell’incidente.

Originario di Gorla Minore e figlio d’arte, Rocco La Cognata aveva seguito le orme del padre, Giuseppe, anch’egli campione nello sport. Si allenava presso il Fighting Ground Boxing di Marnate, sotto la guida del coach Vincenzo Anastasi. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, composta da una moglie e due figli piccoli, ma nell’intero mondo delle arti marziali italiane, che lo ricorda come un combattente leale e rispettoso, sempre pronto a dare il massimo sia in gara che nella vita.