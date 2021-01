LANUVIO – In molti, troppi, forse tutti, hanno saputo cosa fosse successo dai telegiornali e dai siti internet. Intorno all’ora di pranzo qui fuori, una strada tra i campi di Lanuvio, piccolo Comune alle porte di Roma, su cui si affacciano ville e villette, e tra queste quella che ospita la “comunità di alloggio per anziani Villa dei Diamanti”, come è scritto sul cartello appeso all’ingresso, è un viavai di gente che piange, si dispera, si domanda come sia possibile.

Tra il camion dei pompieri, le macchine dei carabinieri, in divisa e in borghese, i rappresentanti della Asl Roma 6, la miriade di telecamere e giornalisti, stanno anche loro. Te ne accorgi dall’aria angosciata e disperata che cogli nell’unica cosa che vedi in quei volti nascosti dalla mascherina: gli occhi. Spersi, colmi di lacrime. Angosciati.

Alcuni non sanno neanche se i loro cari siano vivi o morti. Come una signora dai capelli rossi, che singhiozza circondata dai carabinieri, e si domanda come sia possibile che “nessuno mi abbia detto niente”. Si accascia su una grande fioriera vuota. “Stavo mangiando quando l’ho saputo dal telegiornale: vi pare possibile?” dice piangendo. E poi urla: “E adesso che faccio? Non potevate pensarci prima? Prima di farlo uscire sui giornali? Anche Sabrina, la titolare della struttura, non sapeva niente, o non ha voluto dire niente: non sono riuscita ad avere nessuna notizia e sono dovuta venire qui”. Ci sono anche amici che si domandano dove siano stati portati, in quale ospedale, “perché non ci danno informazioni?”, continuano a ripetere.

Dietro al camion dei pompieri, parcheggiato al bordo di un campo, inizia a camminare su e giù una signora, avvolta in un cappotto bianco. Una ragazza le sta di fianco, la segue con lo sguardo sperso e quasi impaurito. “Mio fratello era qui, ditemi dove è finito, se è vivo o morto, come si può venire a sapere una cosa del genere dalla televisione?”, dice, quasi supplichevole. Un uomo, forse un carabiniere, la prende per un braccio, la porta un po’ più giù, tira fuori dei fogli, li spiega, le chiede il nome del fratello. “Giovanni C.”, risponde lei. Lui scorre la lista e poi afferma: “Sì, eccolo. Sta a Tor Vergata. È vivo”. La signora piange, la ragazza sbianca. “Come faccio adesso? Me lo faranno vedere? Mi daranno notizie?”. Il carabiniere allarga le braccia. Sembra che non sappia che un parente può andare in ospedale e chiedere informazioni.

Arriva un altro signore, ospite di Villa dei Diamanti c’era suo zio. “Qui si è sempre trovato bene. È un buon posto, questo. Ho saputo cosa era successo dal passaparola. Nessuno ci ha avvertiti ufficialmente. So che stavano facendo gli esami per il Covid, ma non so neanche quale sia il risultato”. Qualcuno spiega che “no, il risultato non si sa ancora”. Perché? Ormai lo sanno tutti: nove ospiti e tre operatori positivi. Ancora una signora che piange, non sa se la madre è viva o morta: “Nessuno mi dice niente”. Ma poi glielo dicono, compulsando ancora la lista. È sopravvissuta. Anche la signora ha appreso dal telegiornale cosa era successo: “Ma lo sapete cosa significa non sapere se tua madre è viva o morta? È un’angoscia totale”.

E poi ecco che da Ariccia arriva una signora. Non vogliono farla passare al di là del nastro giallo che delimita la scena. E lei si mette a discutere con un carabiniere: “È una mancanza di rispetto, mia madre non è una bambina, ha appena compiuto 80 anni, dovete dirci cosa è successo”.