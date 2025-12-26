14.3 C
Tragedia nel nuoto in Egitto

Lo scorso 2 dicembre, un giovane nuotatore egiziano di 12 anni, Youssef Mohamed, è annegato durante un campionato nazionale under-12 al Cairo. Il ragazzo perse conoscenza mentre nuotava e affondò sul fondo della piscina, restando sott’acqua per oltre dieci minuti prima di essere notato da un altro nuotatore.

L’incidente ha scatenato un grande scalpore in Egitto, poiché i genitori presenti all’evento hanno riferito che i bagnini e i cronometratori non erano ai loro posti di lavoro quando Mohamed ha perso conoscenza e che non c’era un defibrillatore disponibile sul posto.

È stata avviata un’indagine penale per grave negligenza contro diverse persone, tra cui il direttore del torneo, l’arbitro capo, tre bagnini, il direttore esecutivo e i membri del consiglio della federazione, il presidente del comitato delle competizioni e il capo della Federazione Nuoto in Egitto, Yasser Idris, che ricopre anche la carica di presidente del Comitato Olimpico del paese.

In seguito a questo evento, l’Egitto ha nominato un comitato provvisorio per la federazione di nuoto, e il Ministero della Gioventù e dello Sport ha chiesto a World Aquatics di supervisionare il comitato provvisorio per garantire che vengano rispettate le norme e i regolamenti internazionali.

