Tragedia nel motorsport: morto il campione Darren Barlow

Il mondo del motorsport è in lutto dopo un tragico incidente che ha coinvolto un noto pilota. Sabato 26 luglio 2025, Darren Barlow, un’icona del motorsport australiano, ha perso la vita durante una gara serale al Sydney Motorsport Park, a Eastern Creek, nei pressi di Sydney.

Barlow, 53 anni, ex campione della NSW Supersports, ha subito un grave incidente all’uscita della prima curva. La sua vettura, una Stohr WF1, ha perso il controllo, ribaltandosi a velocità elevata. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare e la sua morte è stata dichiarata sul colpo. L’evento, subito fermato con bandiera rossa, ha suscitato grande sgomento tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre le autorità hanno avviato un’indagine per comprendere le dinamiche dello schianto.

Originario di Wollongong, Barlow era molto rispettato nel settore automobilistico. Presidente del Supersports Race Car Club of Australia e nominato membro a vita nel 2023 per i suoi rilevanti contributi, dedicava gran parte del suo tempo alle corse, nonostante la sua professione nel settore medico. I colleghi lo ricordano come una persona fondamentale per il motorsport locale. Ric Shaw, manager della RX8 Cup, ha dichiarato: “Ogni volta che indossiamo il casco sappiamo cosa rischiamo. Ma corriamo perché lo amiamo. E Darren lo amava profondamente”.

Motorsport Australia ha attivato i protocolli d’emergenza in seguito all’accaduto, esprimendo vicinanza ai familiari e a tutti coloro che erano presenti. Il silenzio sul circuito risuonerà a lungo, mentre il ricordo di Barlow rimarrà vivo nelle menti di chi lo ha conosciuto.