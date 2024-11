Tragedia nel basket: Giovanni Spedaletti Trabalza, 18 anni, morto in un incidente in moto a Perugia

Il mondo del basket piange la perdita di Giovanni Spedaletti Trabalza, un giovane arbitro di 18 anni, morto in un incidente motociclistico a Perugia il 9 novembre. Giovanni, appassionato di basket, stava tornando a casa dopo aver arbitrato una partita della categoria Under 15 tra Ponte Vecchio Basket e Virtus Assisi. Sulle strade di Ponte San Giovanni, ha perso il controllo del suo scooter ed è andato a sbattere contro un’auto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, le ferite riportate sono state fatali e il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Giovanni era nato a Torgiano il 6 ottobre 2006 e aveva una lunga carriera nel basket. Ha giocato nella squadra Pontevecchio Basket dal 2019 al 2023 e in seguito con la UISP Palazzetto Perugia nella stagione 2023/2024. Oltre a essere un giocatore, dal 2021 era diventato arbitro regionale, guadagnandosi il rispetto e la stima all’interno della comunità del basket giovanile. La sua prematura scomparsa ha provocato un profondo dolore tra amici, familiari e conoscenti, che lo ricordano non solo per il suo talento, ma anche per la sua dedizione e passione per lo sport.

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha espresso il suo cordoglio alla famiglia Spedaletti, sottolineando l’importanza di Giovanni nel panorama cestistico. Il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, ha annunciato un minuto di silenzio su tutti i campi in segno di rispetto durante le partite del 10 novembre. Anche le Azzurre della nazionale femminile, impegnate nelle qualificazioni a EuroBasket 2025 in Grecia, hanno voluto rendere omaggio a Giovanni con un gesto simbolico, tenendo in mano un fischietto e un gagliardetto tricolore durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

L’evento dell’incidente mortale ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto nel contesto di incidenti recenti coinvolgenti il mondo sportivo. La perdita di Giovanni rappresenta un grave vuoto nel mondo del basket, e la sua memoria vivrà nel cuore di quelli che lo hanno conosciuto e apprezzato. I social media si sono riempiti di messaggi di cordoglio, a testimonianza dell’affetto per questo giovane talento che ha lasciato un segno indelebile nella comunità sportiva.