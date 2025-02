Tragedia negli RSA di Firenze: Due Morti e Due Ospiti Gravemente Malati Dopo Intossicazione Alimentare

Allerta intossicazione alimentare nella Rsa Villa Desiderio di Settignano, Firenze, dove due anziani sono deceduti. I due, un uomo di 88 anni e una donna di 89, sono stati ricoverati in condizioni gravi all’ospedale di Santa Maria Nuova dopo aver accusato malori a seguito di un pasto nella struttura. Nonostante gli sforzi dei medici, sono morti poche ore dopo l’arrivo in pronto soccorso, entrambi diagnosticati con una grave sindrome gastrointestinale.

Le indagini sono condotte dai Nas dei Carabinieri e dal personale dell’ufficio igiene dell’Asl Toscana Centro, che verifica eventuali errori nella preparazione dei pasti. Inoltre, il PM ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Si sospetta che l’intossicazione alimentare abbia coinvolto altre tre Rsa nella stessa area, con altre due persone ricoverate in gravi condizioni all’ospedale di Careggi, sempre a Firenze.

Il Gruppo Sereni Orizzonti, proprietario delle case di riposo, ha indicato che il lotto di pasti potenzialmente contaminati proveniva dal centro cottura di Monsavano a Pelago. La cucina della struttura è stata chiusa per accertamenti, con l’impegno della direzione per garantire la sicurezza degli ospiti e in attesa di verifiche che chiariscano la dinamica degli eventi.

Questa situazione di emergenza ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità sanitarie continuano a investigare per prevenire futuri incidenti e garantire la salute degli anziani nelle strutture residenziali.