Tragedia Natisone: le testimonianze audio di Patrizia e il dolore dei genitori

Patrizia Cormos, insieme ai suoi amici Bianca Doros e Cristian Molnar, è morta annegata nel fiume Natisone dopo essersi trovata bloccata su un isolotto durante una piena. Le registrazioni delle telefonate ai soccorsi rivelano la disperazione dei ragazzi e la lentezza dei soccorsi. La madre di Patrizia, Mihaela Tritean, ha espresso il suo dolore, chiedendosi se chi era al telefono avesse un cuore.

Il 31 maggio 2024, Patrizia ha ripetutamente richiesto aiuto mentre l’acqua saliva. I soccorritori non hanno immediatamente attivato l’elicottero e, nonostante gli sforzi dei Vigili del Fuoco, non sono riusciti a salvarli in tempo. Le indagini da parte della Procura di Udine hanno portato all’apertura di un’inchiesta per negligenza che coinvolge quattro persone, tra cui tre vigili del fuoco e un infermiere.

Le telefonate disperate hanno mostrato la crescente ansia e la mancanza di risposte rapide. Mihaela ha descritto momenti strazianti, in cui le richieste di aiuto dei ragazzi venivano ignorate o minimizzate. La centralinista sembrava infastidita dalla chiamata di Patrizia e la risposta sarebbe stata di pazientare, essendo i pompieri a circa 7 km dal luogo della tragedia.

Due giorni dopo, sono stati recuperati gli effetti personali di Patrizia, che mostrano come la sua vita sia stata spezzata in un momento di felicità con i suoi amici. La madre ha chiesto una riflessione su come avrebbero reagito gli operatori se si fossero trovati nella stessa situazione. La vicenda ha suscitato indignazione e preoccupazione per l’efficacia dei soccorsi in situazioni critiche.