Tragedia Liam Payne: Cocaina Ritrovata nel Cadavere dell’Ex One Direction durante l’Autopsia

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Liam Payne, l’ex cantante degli One Direction, trovato privo di vita a Buenos Aires, dopo una caduta da un albergo. Durante l’autopsia effettuata, è stata confermata la presenza di cocaina nel suo organismo, come riportato dai medici legali e comunicato al procuratore Marcelo Roma, incaricato delle indagini.

Secondo le informazioni divulgate da Infobae e dalla rivista argentina Gente, l’ex membro degli One Direction era stato visto consumare droghe poche ore prima della sua fatale caduta avvenuta il 16 ottobre. Payne sarebbe precipitato dal terzo piano dell’hotel Casa Sur nel quartiere Palermo. L’analisi forense, condotta su campioni prelevati dal corpo del cantante, ha rivelato la presenza sia di cocaina che di altre sostanze biologiche rinvenute nella sua camera d’albergo.

Al momento, la salma di Liam Payne rimane in Argentina poiché il rimpatrio non potrà avvenire fino a quando non sarà chiarita la causa esatta della sua morte. I risultati preliminari dell’autopsia confermano che il cantante ha subito traumi multipli e emorragie interne ed esterne causate dalla caduta. Si ipotizza che Payne non avesse adottato alcun atteggiamento protettivo durante la caduta e che fosse in uno stato di incoscienza.

Il procuratore Roma ha definito la morte di Liam Payne “dubbia”. La sua scomparsa ha colpito profondamente i numerosi fan degli One Direction in tutto il mondo, lasciando molti interrogativi irrisolti. Le indagini si stanno orientando su due principali piste: un possibile suicidio influenzato dall’uso di droghe o alcol, oppure un malore improvviso che ha portato alla caduta.

In aggiunta, si sono svolti interrogatori a carico di tre dipendenti dell’hotel e di due escort, mentre gli inquirenti cercano di rintracciare l’eventuale pusher che avrebbe fornito le sostanze stupefacenti a Payne. Ultimissime indiscrezioni suggeriscono che, poche ore prima della sua morte, Liam Payne avesse avuto un litigio con una donna riguardo a dei soldi, aggiungendo ulteriori complessità alla triste vicenda.