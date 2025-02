Tragedia in Valle d’Aosta: Chirurgo pediatrico Fabio Persico muore dopo una caduta di 15 metri durante un’escursione

Fabio Persico, un chirurgo pediatrico in pensione di 71 anni e responsabile del Banco farmaceutico della Valle d’Aosta, è morto durante un’escursione tra Quart e Saint-Christophe. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando Persico, in compagnia della moglie, è scivolato, precipitando per oltre 15 metri. La moglie ha lanciato l’allarme contattando i soccorsi, ma quando l’elicottero del Soccorso alpino valdostano è arrivato, per lui non c’era più nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate.

Notoriamente attivo nel volontariato, Persico era benvoluto nella comunità ed era stato anche consigliere comunale a Saint-Christophe. Il sindaco Paolo Cheney lo ha descritto come un uomo gentile e disponibile, evidenziando il suo impegno nella parrocchia e nel sociale.

Le indagini sull’incidente sono state affidate alla Guardia di Finanza di Cervinia, che sta cercando di ricostruire la dinamica della caduta. Si ipotizza che possa essere stata causata da un malore improvviso o da una perdita di equilibrio su un terreno impervio. Non ci sono state segnalazioni di condizioni pericolose sul sentiero, che è frequentato da oltre escursionisti locali. La tragedia ha colpito profondamente la comunità, che ricorda Persico per il suo contributo alla società e per la sua dedizione nel portare aiuto agli altri.