Tragedia in vacanza, perde la vita dopo due settimane di agonia, aveva solo sei anni: cosa è successo 

Una vacanza è degenerata in circostanze tragiche per una famiglia di Catania. Rosario è il nome del bambino di sei anni che ha perso la vita sabato 25 maggio a causa del trauma riportato dopo una caduta in piscina avvenuta all’inizio di questo mese. L’incidente si è verificato il 13 maggio subito dopo pranzo in una residenza privata a Swieqi, Malta, dove il piccolo si trovava con i suoi genitori.

Nonostante la presenza dei genitori, la dinamica dell’accaduto rimane ancora da chiarire. Potrebbe essere stata una distrazione o una tragica fatalità. Il bambino è stato prontamente soccorso da un’equipe medica e trasportato all’ospedale Mater Dei, ma purtroppo le sue condizioni sono risultate troppo gravi e non è riuscito a sopravvivere.

Attualmente, le autorità stanno conducendo un’inchiesta sul caso per comprendere le esatte circostanze della tragedia. Il magistrato Filippo Farrugia Galea sta guidando le indagini, mentre la polizia continua a raccogliere prove e testimonianze.

La vita del bambino è rimasta appesa ad un filo sottilissimo nel corso di queste giornate cariche di angoscia e tensione, ma la vicenda si è conclusa nel peggiore dei modi. Il decesso di Rosario ha scosso la comunità locale e ha portato alla luce l’importanza della sicurezza nei pressi delle piscine, soprattutto quando si tratta di bambini. È fondamentale che genitori e adulti responsabili prestino la massima attenzione e vigilanza in situazioni simili, per evitare avvenimenti terribili come quello che ha colpito Rosario.

La perdita di un bambino così giovane è una tragedia che nessuna famiglia dovrebbe mai affrontare. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia di Rosario in questo momento di lutto. La speranza per un lieto fine è svanita dopo quindici giorni di agonia per il bambino e i genitori, ma il ricordo di questo angelo puro e innocente rimarrà nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

