Tragedia in Vacanza: Morti Attore e Moglie in Incidente

Due coniugi di Bassano del Grappa, Ottorino Lelio, 74 anni, e Ileana Onisto, 77 anni, sono morti in un incidente stradale a Palma di Maiorca, dove si trovavano per una vacanza. I due artisti, noti nel panorama culturale locale, hanno avuto un tragico destino poco dopo il loro arrivo sull’isola.

Il mercoledì 7 maggio, dopo aver noleggiato un’auto, si sono messi in viaggio con il loro figlio Tiziano, 46 anni, in direzione dell’autostrada MA-13, vicino a La Puebla. Poco dopo le 15, l’auto si è scontrata frontalmente con un furgone, che si è ribaltato e ha terminato la sua corsa sul ciglio della strada. Tiziano ha riportato ferite lievi, ma i genitori sono stati trasportati in ospedale, dove sono deceduti a causa dei gravi traumi.

La notizia ha suscitato dolore nella comunità di Bassano del Grappa e nelle istituzioni culturali che avevano collaborato con i coniugi. Le salme di Ottorino e Ileana sono attualmente ancora a Palma, in attesa di essere rimpatriate.

Fonte: www.bigodino.it