Tragedia in Toscana: A 34 Anni ci Lascia

A Pistoia è scomparsa a 34 anni Ilaria Biagini, medico ortottista e ricercatrice, dopo una lunga malattia. Attiva presso l’ospedale Careggi di Firenze, Biagini era apprezzata per la sua competenza e dedizione al lavoro. La notizia ha lasciato un segno profondo nella comunità medica toscana, con il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha condiviso il suo cordoglio per la perdita di una professionista appassionata.

Originaria di Pistoia, Ilaria Biagini era conosciuta per aver guidato, nel 2021, un progetto di screening ortottico e campagne per la prevenzione del glaucoma. La commissione dell’albo nazionale degli Ortottisti l’ha descritta come un medico stimato e un riferimento importante per la Toscana, sottolineando il suo ruolo nel comitato strategico SAPIS. Giani ha ulteriormente espresso il suo dolore per la scomparsa, affermando che la regione perde una professionista di grande valore e umanità.

Anche l’Ordine di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta ha reso omaggio a Biagini. Il presidente Franco Ascolese ha manifestato le condoglianze, fronteggiando una perdita grave per la comunità ortottistica e per tutti coloro che l’hanno conosciuta. Un ulteriore tributo è arrivato dal gruppo SAPIS, che ha lodato le sue capacità e professionalità.

I funerali di Ilaria Biagini si svolgeranno lunedì 3 febbraio presso la chiesa della Vergine a Pistoia, alle 14:30, dove verrà dato l’ultimo saluto a una giovane professionista che ha lasciato un’impronta indelebile nel suo campo e nei cuori di chi l’ha incontrata.