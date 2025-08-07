Tragedia in Messico: morta Yanin Campos, star di TikTok

È con grande tristezza che il mondo del gossip apprende della tragica scomparsa di Yanin Campos, nota tiktoker e ex concorrente di Masterchef Messico. La cuoca, che aveva conquistato il pubblico con la sua personalità e talento, ha perso la vita in un incidente stradale a Chihuahua, sua città natale.

L’evento fatale è avvenuto la mattina del 2 agosto. Yanin ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un’auto parcheggiata. Trasportata d’urgenza al Christus Muguerza Hospital del Parque, è deceduta due giorni dopo, venerdì 4 agosto. La notizia è stata confermata dal fratello Raul Campos sui social, ribadendo il dolore e il lutto della famiglia.

Le autorità locali stanno indagando sulle cause esatte dell’incidente, avviando una ricerca per chiarire le dinamiche coinvolte. Yanin era diventata famosa per il suo percorso nella quarta stagione di Masterchef, dove si era piazzata al sesto posto, e successivamente era tornata in gara in Masterchef: La Revancha.

Dopo la sua esperienza in televisione, ha trovato una nuova vita sui social media, in particolare su TikTok, dove condivideva momenti della sua vita personale e professionale. Il suo ultimo video era stato pubblicato solo cinque giorni prima della sua morte.

In questo momento di grande dolore, il fratello ha annunciato che la veglia funebre si terrà presso la Hernández Funeral Home, invitando quanti la conoscevano a darle un ultimo saluto. La comunità e i fan piangono la prematura perdita di una persona che ha saputo lasciare il segno.