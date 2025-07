Tragedia in Marocco: turista svizzera muore dopo contatto con un cane

Un tragico evento ha scosso la comunità di Taghazout, una località costiera in Marocco. Alla fine di giugno, una turista svizzera ha perso la vita in circostanze misteriose durante la sua permanenza nella città, nota per le sue spiagge.

Secondo le informazioni diffuse dai media locali, la donna è stata vista mentre giocava con un cane randagio. Durante il gioco, avrebbe riportato alcuni graffi. Sebbene non ci siano stati riferimenti a un morso diretto, sorge il sospetto che la causa del decesso possa essere collegata alla rabbia. In risposta a questo episodio, il Dipartimento Federale degli Affari Esteri della Svizzera ha confermato la notizia della morte, ma ha sottolineato che le circostanze precise non sono state ancora accertate. Resta quindi da chiarire se la donna fosse stata data alterata da un possibile contagio legato al contatto con l’animale. La situazione attira l’attenzione sul tema della sicurezza e della salute dei viaggiatori quando si trovano in paesi con un’elevata presenza di animali randagi.