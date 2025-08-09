31 C
Tragedia in mare a Palermo: giovane morto dopo caduta dal gommone

Tragedia in mare a Palermo: giovane morto dopo caduta dal gommone

Una tragedia ha colpito Palermo nel pomeriggio di sabato, quando un giovane di vent’anni è deceduto dopo essere scivolato da un gommone. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30, quando il ragazzo è finito in acqua e ha riportato gravi ferite a seguito dell’impatto con l’elica del natante.

Il giovane, aiutato dai suoi amici, è riuscito a raggiungere la banchina di Mondello, dove sono stati allertati i soccorsi del 118. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione, le ferite erano troppo gravi e il personale medico non è riuscito a salvarlo. La scena ha impressionato pesantemente le persone presenti, testimoni di un evento drammatico e inaspettato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia, gli uomini della guardia di finanza e i membri della capitaneria di porto per avviare accertamenti e rilievi. Le cause che hanno portato allo scivolamento del giovane sono ancora sotto inchiesta, mentre chi è stato presente sulla banchina ha assistito incredulo all’accaduto.

Questo tragico evento ricorda un precedente simile avvenuto nel 2011, quando un ragazzo di 23 anni morì in circostanze analoghe, colpito anch’esso dall’elica di un gommone. Questo incidenti sollevano interrogativi sulla sicurezza in mare e sulle pratiche di navigazione.

