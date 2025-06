Tragedia in Liposuzione: Morta 47enne al Policlinico di Roma

Una donna ecuadoreana di 47 anni è deceduta al Policlinico Umberto I, dove era stata trasportata in gravi condizioni dopo un intervento di liposuzione effettuato in un studio medico privato. L’operazione, iniziata intorno alle 17 di domenica, è stata interrotta a causa di complicazioni. Alle 20:10, l’ambulanza privata l’ha portata in ospedale, dove le manovre di rianimazione sono continuate per circa un’ora, senza successo.

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati il chirurgo, l’anestesista e l’infermiere coinvolti. Inoltre, la struttura medica nel quartiere Torrevecchia è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti del caso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com