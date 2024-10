Tragedia in Liguria e Toscana: Due Morti e Tre Feriti

Il bel tempo ha incoraggiato molti appassionati di funghi a esplorare i boschi italiani, ma questa attività ha purtroppo portato a tragiche conseguenze. Nel weekend del 5 ottobre, due cercatori di funghi hanno perso la vita, uno in Toscana e l’altro in Liguria.

A Marliana, in provincia di Pistoia, un uomo di 78 anni è morto dopo essere caduto in una scarpata. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare, ma i compagni di escursione hanno immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’elicottero del Soccorso Alpino è stato inutile: l’uomo è precipitato per oltre venti metri.

In Liguria, un altro incidente mortale si è verificato nel comune di Neirone, nella Val Fontanabuona. Un uomo di 57 anni, in visita da San Giuliano Milanese per raccogliere funghi porcini, è stato trovato nel fondo di una scarpata da alcuni passanti. È probabile che l’uomo sia morto in seguito a una caduta avvenuta nelle prime ore del mattino, quando la zona era poco frequentata.

Sfortunatamente, Incidendi ad essi correlati non mancano. Nella stessa area, due giorni prima, una donna di 79 anni era scivolata in una scarpata, ma è stata salvata. Tuttavia, negli stessi boschi è stata trovata la salma di Romano Nestori, ex sindaco di Neirone, che all’età di 89 anni era uscito per cercare funghi e non è tornato.

Questi eventi tragici hanno spinto i Vigili del Fuoco e gli esperti a raccomandare maggiore attenzione per i fungaioli. È fondamentale prestare attenzione dove si mettono i piedi e indossare calzature adeguate per evitare incidenti in aree difficili e scoscese.

La raccolta di funghi può essere una bella esperienza autunnale, ma è necessario essere coscienti dei pericoli che il terreno impervio comporta, seguire precauzioni appropriate e, se possibile, non avventurarsi da soli. Le tragedie recenti possono servire da monito per chi ama la natura e desidera esplorarla in sicurezza.