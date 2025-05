Tragedia in Famiglia: Morto il Figlio di una Celebrità

Una tragedia ha colpito l’influencer americana Emilie Kiser: il suo figlio di tre anni, Trigg, è deceduto dopo un incidente nella piscina di casa a Chandler, Arizona. Trasportato in condizioni critiche in ospedale, Trigg è morto il 18 maggio dopo sei giorni di ricovero.

Il portavoce della polizia, Sonu Wasu, ha confermato che le indagini sono in corso, sottolineando la necessità di rispettare la privacy della famiglia e non rivelando ulteriori dettagli fino al termine dell’inchiesta. Ha espresso le condoglianze ai familiari in questo momento difficile.

Emilie Kiser, che conta oltre 3 milioni di follower su TikTok, ha condiviso la sua vita quotidiana come madre e moglie, diventando un punto di riferimento per la sua comunità online. Recentemente aveva dato alla luce un secondo figlio, Theodore, e il suo ultimo post risaliva a sei giorni prima della tragedia.

Dopo la scomparsa di Trigg, i suoi profili social sono stati invasi da messaggi di cordoglio e solidarietà da parte dei fan, che si sono uniti al dolore della famiglia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it