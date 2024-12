Tragedia in autostrada: giovane di 27 anni perde la vita dopo un incidente sulla Brebemi a Travagliato

Adela Xhaferri, una ragazza di 27 anni, è morta tragicamente venerdì 6 dicembre a causa di un incidente stradale sull’autostrada A35, vicino all’uscita di Travagliato nel Bresciano. Originaria dell’Albania ma cresciuta a Brescia, Adela era in auto con il fidanzato, che l’aveva appena presa al termine del suo turno di lavoro in una cornetteria. Mentre si dirigevano verso casa, il fidanzato ha perso il controllo del veicolo, che è andato a sbattere contro il guardrail, causando un testa-coda.

Dopo l’impatto, i due non sembrano essere rimasti feriti, ma Adela, spaventata, ha aperto la portiera e è scesa dall’auto, finendo in carreggiata. Poco dopo, è stata travolta da un’altra auto in transito, che non è riuscita a evitarla. I soccorsi, chiamati dal fidanzato, sono arrivati con un’ambulanza e un’automedica, ma per la ragazza non c’era più nulla da fare: è morta sul colpo.

Le indagini sull’incidente sono state condotte dalla polizia stradale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per identificare le cause dello scontro iniziale con il guardrail. Sia il fidanzato di Adela che il conducente dell’auto che l’ha investita sono stati sottoposti a test alcolemici risultati negativi. La magistratura ha inizialmente autorizzato la restituzione della salma alla famiglia, ma ha poi disposto un’autopsia.

La morte di Adela Xhaferri segue un altro incidente mortale avvenuto a Roma lo stesso giorno, in cui un giovane di 24 anni ha perso la vita a causa di un impatto con uno spartitraffico mentre era in scooter. La notizia di questi tragici eventi ha scosso la comunità bresciana, evidenziando i pericoli della guida e la necessità di attenzione e cautela sulle strade.