tragedia immane ieri notte nella città italiana

Un dramma si è verificato nella notte scorsa, intorno alle 23:00 di ieri sera, nelle strade della città di Fano, nelle Marche. Una donna di 56 anni è stata investita in pieno da un’automobile che transitava su via Bellocchi, rimanendo uccisa praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, allertati dalla stessa donna che guidava la macchina, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora.

Panoramica dall’alto di via Strada VI a Bellocchi. Credit: Google Earth

Stando a quanto emerso in queste prime ore, pare che la signora abitasse a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro e che stesse rientrando proprio nella sua abitazione. Alla guida dell’automobile che l’ha travolta c’era una giovane donna del posto, che subito si è fermata per prestare soccorso.

La vettura è stata sequestrata dalle autorità, che ora la sottoporranno ai dovuti controlli. La stessa conducente è stata invece sottoposta agli esami che servono per accertare se nel sangue ci fossero tracce di alcool o sostanze stupefacenti, che hanno dato esito negativo. Ciononostante, la 35enne risulta ora indagata per omicidio stradale.

Sul posto, allertati dalla stessa automobilista, sono arrivati i soccorritori del 118 a bordo dell’ambulanza, ma per la 56enne non c’era già più nulla da fare. Gli agenti della Polizia stradale di Cagli, supportati dai Vigili del Fuoco della stazione locale, si sono occupati di effettuare tutti i rilievi. Nel punto in cui si è verificata la tragedia, sebbene sia presente l’illuminazione pubblica, sembrerebbe che la stessa sia compromessa dalla folta vegetazione.