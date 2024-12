Tragedia Familiare a Firenze: Trovata Morta Una Famiglia in Casa, L’Allerta dell’Ex Moglie

Una tragedia ha colpito San Felice a Ema, alla periferia di Firenze, dove sono stati trovati morti i corpi di una famiglia composta da due adulti e un bambino di 10 anni. La madre, Margarida Alcione, di origini brasiliane, e il padre, Matteo Racheli, insieme al loro figlio Elio, sono stati rinvenuti senza vita in una villetta di campagna. La loro figlia di 6 anni è stata trasportata all’ospedale pediatrico Meyer, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Le indagini suggeriscono che la causa del decesso possa essere un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente causata da una stufa o da una caldaia difettosa. A dare l’allerta è stata l’ex moglie di Racheli, madre của bambino deceduto. Il dramma si è consumato mercoledì 18 dicembre; Racheli e il suo figli erano sul divano quando sono stati trovati.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno subito sospettato della presenza di monossido di carbonio nell’aria e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno isolato l’area attorno alla villetta, sebbene la strada esterna rimanesse aperta al traffico. All’interno della casa erano presenti una caldaia e stufe a pellet.

Un vicino di casa, sconvolto dalla scoperta, ha dichiarato di non voler mai più assistere a una scena del genere, avendo conosciuto la famiglia, che abitava lì da circa quattro anni. L’intera comunità è rimasta sotto shock per la perdita tragica di tre vite, mentre solo un gatto e un cane sono riusciti a salvarsi.

Il drammatico evento ha suscitato una profonda emozione fra familiari e amici, evidenziando i rischi legati all’uso di apparecchi di riscaldamento difettosi. La situazione della bimba sopravvissuta resta critica, facendo crescere la preoccupazione su come assistere e supportare i familiari rimasti dopo questa terribile perdita. Le autorità continueranno le indagini per accertare le cause precise della tragedia e garantire la sicurezza della comunità.