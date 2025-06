Tragedia dopo Liposuzione: Morta Ana Sergia, Indagini sul Medico

José Lizarraga Picciotti, medico chirurgo, è sotto indagine per la morte di Ana Sergia Alcivar Chence, una donna ecuadoriana deceduta a Roma dopo un intervento di liposuzione. La vittima, 46 anni, aveva pagato al chirurgo 4.300 euro per l’intervento, che inizialmente era stato quotato 7.000 euro. In un audio diffuso il 12 giugno, Picciotti discute con Ana riguardo ai materiali necessari per l’operazione, affermando che i fili non sarebbero reperibili nemmeno in Perù.

Il giorno dell’intervento, fissato per il 7 giugno, Ana ha cominciato a manifestare complicazioni. Il chirurgo ha informato il compagno della donna che era necessario chiamare un’ambulanza. Trasportata al Policlinico Umberto I, è deceduta poco dopo, probabilmente per embolia polmonare.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del chirurgo, di un anestesista e di un infermiere che erano presenti durante l’operazione. Si indaga anche sull’azienda di ambulanze contattata per il trasporto. Nonostante l’autopsia avesse indicato l’embolia polmonare come causa del decesso, emerge anche che lo studio di Picciotti fosse privo di autorizzazioni sanitarie e di defibrillatore da oltre dieci anni. Ulteriori dettagli arriveranno dagli esami istologici.

Fonte: www.virgilio.it