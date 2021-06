I carabinieri di Verbania che indagano sulla tragedia della funiva del Mottarone si sono presentati, questo pomeriggio, negli uffici della Leitner di Vipiteno, l’azienda che gestiva la manutenzione della funivia e che aveva con la società del gestore Luigi Nerini un contratto per occuparsi, appunto, di molti aspetti della manutenzione.

La procura di Verbania, che coordina le indagini dei carabinieri sulla tragedia, vuole ricostruire tutti i passaggi di aziende e addetti che si sono occupati della manutenzione nel periodo immediatamente precedente al 23 maggio quando la fune della funivia si è spezzata e la cabina numero 3 – i cui freni di emergenza erano stati disattivati – è precipitata con 15 persone a bordo. Soltanto Eitan, un bambino di 5 anni, si è salvato perdendo però i genitori, i bisnonni e il fratellino di due anni.

L’inchiesta al momento conta tre indagati, uno dei quali, il caposervizio Gabriele Tadini, ha ammesso di aver volontariamente disattivato i freni d’emergenza agganciando i forchettoni, dispositivi che servono a tenere aperto il sistema idraulico a pressione della frenata d’emergenza, per aggirare un’anomalia del sistema frenante.

Altri dipendenti, sentiti dalla procura, hanno confermato questa pratica. Fin da subito quindi un troncone delle indagini si è concentrato sulla ricostruzione degli interventi fatti dalle aziende incaricate della manutenzione per risolvere questa anomalia al sistema frenante. E’ emerso che almeno due volte, l’ultima il 30 aprile, la Rvs, incaricata della manutenzione, era intervenuta per risolvere un problema al sistema frenante.

“Questa mattina – scrive la Leitner in una nota – abbiamo messo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione in nostro possesso relativa all’impianto Stresa – Mottarone realizzato nel 1970 da Piemonte Funivie. Sin dal primo giorno la nostra società ha dimostrato la più ampia disponibilità a collaborare con la magistratura nelle indagini, con la ferma consapevolezza di aver svolto ogni controllo e aver eseguito tutte le attività di manutenzione, come previsto dalle norme contrattuali e dalla legge”.

Sotto la lente di ingrandimento della procura sono finite anche le opere di manutenzione della fune traente che si è spezzata. Gli accertamenti da parte degli investigatori avevano accertato che l’ultimo controllo era stato eseguito nel novembre 2020 come previsto dal contratto. Sono però molte le aziende che avevano in appalto i lavori di manutenzione per conto di Leitner anche per singoli componenti della funivia ed è sul lavoro di ognuna che la procura ha disposto accertamenti.

Leitner è anche l’azienda di Enrico Perocchio, direttore d’esercizio tra gli indagati insieme a Tadini e al gestore dell’impianto Luigi Nerini. Le ipotesi di reato a loro carico sono sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni gravissime e rimozione od omissione dolosa di cautele. I carabinieri hanno acquisito faldoni di documentazione che ora dovranno essere analizzati.

Lunedì invece, inizierà l’analisi dei supporti informatici, tra questi i cellulari degli indagati e di una dipendente della funivia, ma anche i computer ancora chiusi negli uffici della società. E’ stata stralciata per il momento solo l’analisi della scatola nera su cui l’avvocato di Perocchio potrebbe chiedere l’incidente probatorio come è stato disposto per la perizia dei consulenti sulla cabina e sulla fune.