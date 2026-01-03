14.5 C
Tragedia Crans-Montana

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani è intervenuto sulla tragedia di Crans-Montana, richiamando fortemente i principi della responsabilità istituzionale e della tutela dei diritti fondamentali. Il presidente del CNDDU, prof. Romano Pesavento, ha invitato a non relegare l’evento alla sola cronaca.

La tragedia di Crans-Montana ha causato decine di vittime, numerosi feriti gravi e un numero ancora imprecisato di dispersi, tra cui cittadini italiani. Secondo Pesavento, questo evento interpella direttamente le istituzioni, le autorità competenti e l’intera comunità internazionale sul piano dei diritti umani.

Il presidente del CNDDU ha posto l’accento sul cosiddetto tempo dell’attesa, quel vuoto informativo che separa la notizia dalla conferma ufficiale e che priva le famiglie del diritto alla certezza, costringendole a una sospensione emotiva e giuridica devastante. Secondo Pesavento, le istituzioni hanno il dovere di riconoscere e mitigare questa sofferenza attraverso una comunicazione sobria, responsabile e rispettosa della dignità delle persone coinvolte.

La vicenda del giovane Emanuele Galeppini, ancora formalmente tra i dispersi in attesa di identificazione scientifica, è emblematica in questo senso. Il diritto alla verità, alla riservatezza e al rispetto della persona deve prevalere su qualsiasi anticipazione priva di fondamento certo.

Il prof. Pesavento richiama il tema della prevenzione e della sicurezza, sottolineando che il diritto alla vita e all’incolumità personale impone standard rigorosi nell’organizzazione di eventi pubblici e privati. Piani di emergenza, controlli, formazione del personale e gestione dei flussi non sono dettagli, ma responsabilità istituzionali centrali.

Il CNDDU ha lanciato un appello alle autorità italiane e svizzere affinché l’accertamento delle responsabilità avvenga con trasparenza, rapidità ed efficacia, nel pieno rispetto dello Stato di diritto. È stato chiesto inoltre che la cooperazione internazionale venga rafforzata come strumento essenziale di tutela dei diritti umani oltre i confini nazionali.

Accanto alle indagini, è indispensabile garantire un sostegno concreto, continuativo e strutturato alle famiglie delle vittime, dei feriti e dei dispersi. Il supporto psicologico, legale e umano non può esaurirsi nell’emergenza. Infine, Pesavento affida alla scuola un ruolo decisivo: trasformare la cronaca in educazione civica significa promuovere la cultura della prevenzione, della responsabilità e del valore della vita.

