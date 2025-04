Tragedia alla Funivia del Monte Faito: La Moglie di Carmine Parlato Chiede Giustizia

I funerali di Carmine Parlato, macchinista dell’Eav, si sono svolti il 26 aprile a Castellammare di Stabia dopo la sua morte nell’incidente della Funivia del Monte Faito, avvenuto il 17 aprile. Sua moglie, Elvira, ha promesso giustizia, affermando: “Questa tragedia merita risposta”. Ha sottolineato che non si può accettare che sia stata una fatalità e ha chiesto che chi ha agito con negligenza ne risponda.

Nell’incidente, oltre a Parlato, hanno perso la vita anche Elaine Margaret e Derek Winn, coniugi inglesi, e Janan Suliman, una giovane arabo-israeliana. Solo il fratello di Janan, Thabet Suliman, sopravvive, ma ha riportato gravi lesioni ed è stato in coma per diversi giorni.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, stanno cercando di chiarire le cause dell’incidente e attualmente quattro membri dell’Eav sono indagati, tra cui il responsabile dell’esercizio e manutenzione, Marco Imparato, e il direttore Pasquale Sposito.

Elvira ha esclamato: “Carmine, sarò la tua voce” e ha espresso la sua determinazione a far luce sulla vicenda, sottolineando il diritto alla verità per le vittime e per le famiglie coinvolte. Ha descritto il dolore di aver perso un marito che lavorava con dignità per il sostentamento della famiglia. La comunità attende gli sviluppi delle indagini mentre i familiari delle vittime cercano risposte e giustizia per questa tragica perdita.