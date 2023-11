Tragedia al concerto di Taylor Swift: una fan morta e centinaia svenuti

La settimana scorsa Taylor Swift è arrivata in sud America con il suo The Eras Tour e nella data di ieri a Rio De Janeiro è successa una tragedia. Una fan della popstar è morta al concerto nello stadio Nilton Santos.

La 23enne Ana Clara Benevides Machado è deceduta per un attacco cardiorespiratorio che pare sia stato provocato dal forte caldo. Ammassata in mezzo alla folla ed esposta per ore a temperature che erano intorno ai 40 gradi, Ana si è accasciata a terra ed è stata trasportata poco dopo al pronto soccorso. Stando alla ricostruzione fatta dai presenti, la fan sarebbe svenuta pochi minuti dopo l’inizio del concerto e sarebbe stata portata all’ospedale Salgado Filho.

La ragazza non è l’unica ad essersi sentita male, secondo il The Sun almeno 1.000 altri fan sarebbero svenuti: “Ana è stata dichiarata morta in ospedale alle 20:50. Ma la tragedia non riguarda solo lei. I servizi di emergenza hanno anche annunciato ufficiosamente che ci sono stati più di 1.000 svenimenti. Malori per moltissimi fan che sono stati ore sotto al sole in una situazione pericolosa. Secondo alcuni dei 60mila presenti la produzione aveva impedito alle persone di entrare allo stadio con acqua e ombrelli per idratarsi e proteggersi dal sole“.

Taylor Swift, il commento dopo la tragedia al concerto di Rio De janeiro.

“Non posso credere di scrivere queste parole, ma è con il suo cuore spezzato che dico che abbiamo perso una fan stasera prima del mio spettacolo. Non so dirvi quanto sia devastata da tutto questo. Per adesso ci sono pochissime informazioni. Non potrò parlare di quanto avvenuto quando sarò di nuovo sul palco perché mi sento sopraffatta dal dolore. Il mio cuore spezzato va alla sua famiglia e anche ai suoi amici. Questa è l’ultima cosa che avrei pensato sarebbe accaduta quando abbiamo deciso di portare lo show in Brasile”.