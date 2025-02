Tragedia ad Abbadia Lariana: Jennifer Alcani, 13 anni, perde la vita in un incidente stradale, con un amico positivo alla cannabis alla guida

Il 22enne alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente mortale che ha causato la morte di Jennifer Alcani, 13 anni, il 10 gennaio ad Abbadia Lariana, è attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Sebbene sia risultato positivo alla cannabis, il giudice ha escluso l’aggravante di guida sotto l’effetto di stupefacenti poiché i livelli trovati negli esami tossicologici erano compatibili con la guida. L’incidente è avvenuto quando il giovane, alla guida di una Bmw, stava percorrendo una strada provinciale a alta velocità, con un amico di 19 anni seduto accanto a lui e Jennifer sui sedili posteriori. La vettura si è schiantata contro un parapetto, portando alla morte della ragazza.

Dopo un’interrogazione, il giudice Salvatore Catalano ha stabilito gli arresti domiciliari per il giovane, che in precedenza era rimasto a piede libero. Durante l’audizione, ha fornito la sua versione dei fatti riguardo alla notte del tragico evento e ha avuto un acceso confronto con Artur Alcani, il padre di Jennifer, che lo ha accusato di mancanza di vergogna e ha citato video sui social che mostravano l’auto in alta velocità prima dello schianto. I genitori di Jennifer hanno presentato due querele: una per omicidio stradale e una per sottrazione di minore contro entrambi i ragazzi, poiché la 13enne era uscita di casa di nascosto senza il loro consenso.