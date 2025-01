Tragedia a Vignola: Due giovani perdono la vita in un incidente stradale

Un tragico incidente stradale si è verificato a Vignola, in provincia di Modena, nella serata di domenica 19 gennaio. Due giovani, Idris Kreshpaj di 18 anni e Rida Sidrine di 24 anni, hanno perso la vita, mentre altri tre ragazzi a bordo della stessa auto sono rimasti feriti. L’auto, con cinque persone all’interno, è uscita di strada schiantandosi contro un muretto e ribaltandosi. Non ci sono stati coinvolgimenti di altri veicoli nell’incidente, che è avvenuto in via per Sassuolo, in un tratto rettilineo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, tra cui ambulanze e squadre di vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. Tra i feriti, uno è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna con un’elisoccorso, mentre gli altri due, tra cui un 17enne, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara a Modena, con condizioni meno gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’auto potrebbe aver perso il controllo a causa di una velocità sostenuta. L’auto ha terminato la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione, ribaltandosi più volte. Le autorità stanno attualmente indagando sull’esatta dinamica dell’incidente, senza escludere che la velocità e le condizioni di guida abbiano potuto influenzare la tragedia. Questo evento ha tristemente colpito la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale.