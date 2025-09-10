22.3 C
venerdì – 12 Settembre 2025
Tragedia a Vibo Valentia, bimbo muore schiacciato al parco

A Vibo Valentia, un bambino di tre anni e mezzo è deceduto dopo essere stato colpito da una trave in legno nel parco giochi. L’incidente, avvenuto venerdì, ha causato gravi lesioni al fegato del piccolo, che, dopo un intervento chirurgico per fermare un’emorragia, è stato trasferito all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Nonostante gli sforzi medici, il bimbo non è sopravvissuto. Il parco è attualmente sotto sequestro per le indagini sul caso.

A Catania, un medico di 63 anni, Giuseppe Reina, è stato sospeso per un anno dall’incarico mentre è indagato per presunti atti di violenza sessuale. Durante il suo mandato come primario in un ospedale di Paternò, avrebbe tentato di ottenere prestazioni sessuali da personale femminile approfittando della sua posizione di potere. Il giudice ha trovato gravi indizi per un caso specifico relativo a una collega chirurgo. La difesa sostiene che l’accusa provenga da una dottoressa che avrebbe perseguitato l’assistito. L’inchiesta è nata da una segnalazione anonima.

In Europa, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l’Unione Europea sta lottando per la pace. Nel suo discorso a Strasburgo, ha annunciato che l’Europa anticiperà 6 miliardi di euro dal prestito G7 e creerà un’alleanza sui droni con l’Ucraina. Ha anche accennato alla possibilità di sospendere il sostegno a Israele.

Negli Stati Uniti, Donald Trump ha chiesto la pena di morte per Decarlos Brown, un senzatetto di 34 anni accusato di aver ucciso Iryna Zarutska, una rifugiata ucraina di 23 anni. L’omicidio è avvenuto in modo violento e senza apparente motivo.

