Tragedia a Verona: Poliziotto sotto inchiesta per la morte di Moussa Diarra

Il poliziotto coinvolto nella sparatoria che ha portato alla morte di Diarra Moussa, un migrante maliano di 26 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati. L’incidente è avvenuto domenica mattina presso la stazione di Verona, quando Moussa ha aggredito l’agente della Polfer con un coltello, costringendolo ad aprire il fuoco. Le indagini mirano a stabilire se l’uso della forza da parte dell’agente possa essere considerato un eccesso colposo di legittima difesa, con il focus sulla possibilità di un comportamento alternativo.

Il procuratore Diletta Schiaffino coordina il fascicolo, mentre si attende l’autopsia sul corpo della vittima. Gli accertamenti autoptici potrebbero confermare se Moussa sia stato colpito da uno solo dei tre proiettili esplosi dall’agente, secondo le prime indagini.

Felice Romano, segretario del sindacato di polizia Siulp, ha espresso comprensione per l’agente, affermando che non ha sparato a cuor leggero, ma ha cercato di soccorrere il migrante immediatamente dopo l’incidente. Romano ha sottolineato che le decisioni in situazioni di emergenza devono essere prese in pochi istanti e non vengono affrontate con leggerezza. Ha inoltre affermato che la reazione dell’agente è stata necessaria e che il collega dovrà portare per sempre il peso di quei momenti drammatici.

Romano ha concluso riferendosi all’umanità dell’agente, che si è trovato in una situazione estrema, cercando di aiutare Moussa dopo la sparatoria. La questione centrale delle indagini rimane se il poliziotto avesse alternative rispetto all’uso della pistola, alimentando un dibattito su legittima difesa e eccesso di legittima difesa in contesti di emergenza.

Questo tragico evento ha suscitato anche reazioni a livello politico, come mostrato dall’intervento di Tito Boeri nel programma “Che Tempo Che Fa”, dove ha criticato le politiche del governo sui migranti.

La situazione offre una riflessione complessa sulle dinamiche di sicurezza, legittima difesa e umanità nell’operato delle forze dell’ordine in situazioni di rischio e aggressione.