martedì – 14 Ottobre 2025
Attualità

Tragedia a Verona: esplosione fatale durante sgombero

Un’esplosione in un casolare a Castel D’Azzano, nel veronese, ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di 16 tra militari e agenti di polizia. Le vittime sono Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà. L’incidente è avvenuto mentre le forze dell’ordine tentavano di sgomberare l’abitazione, riferendo che il casolare era saturo di gas. L’esplosione si è verificata all’apertura della porta d’ingresso e ha distrutto completamente la struttura.

Tre fratelli sono stati arrestati: Dino e Maria Luisa Ramponi sono tra i feriti, mentre Franco è stato bloccato più tardi. Il procuratore di Verona, Raffaele Tito, ha dichiarato che si stava eseguendo un decreto di perquisizione, nel quale si cercavano anche bottiglie molotov. Ha descritto la scena come “apocalittica” e ha affermato che tutti e tre i fratelli sono accusati di omicidio premeditato; si sta considerando anche l’ipotesi di strage.

In passato, i fratelli avevano già tentato di evitare lo sgombero saturando gli ambienti di gas. Ora gli interrogatori inizieranno nel pomeriggio. I tre fratelli affermano di essere stati ingannati riguardo a un mutuo per il quale sostengono di non aver mai firmato.

La sindaca di Castel D’Azzano ha espresso profondo dolore, mentre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha extendto le condoglianze alle famiglie delle vittime. Anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato di un “bilancio terribile”, sottolineando le insidie del lavoro delle forze di polizia.

