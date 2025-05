Tragedia a Venezia: donna cade da catamarano e resta impigliata

A Venezia, una donna è morta dopo essere caduta da un catamarano, rimanendo impigliata nell’elica del motore. Nonostante l’intervento tempestivo di vigili del fuoco, sommozzatori e l’elicottero Drago 160, le manovre di rianimazione si sono rivelate inefficaci.

L’incidente è avvenuto davanti all’isola di Sant’Elena. Le prime ricostruzioni indicano che la donna potrebbe essersi agganciata a una cima di ormeggio e, a causa di un’onda o di un’improvvisa manovra, avrebbe perso l’equilibrio e caduto in acqua. Non è chiaro se siano state causate da un guasto tecnico o da disattenzione.

Alcuni passanti hanno notato la donna in difficoltà e hanno allertato i soccorsi. La dinamica dell’accaduto è complicata dall’impatto con l’elica del motore, che ha reso difficile il recupero. Non è stata fornita informazione circa lo stato del motore al momento dell’incidente.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in un contesto reso difficile dalla conformazione dei canali e dai fondali bassi. Un sommozzatore ha subito tagliato la cima che intrappolava la vittima, ma nonostante le manovre prolungate del Suem, non è stato possibile salvarla. Sul posto erano presenti la Capitaneria di Porto e le forze dell’ordine, che hanno avviato rilievi per verificare eventuali responsabilità. Non si conosce ancora l’identità della donna né lo stato di salute dei soccorritori coinvolti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it