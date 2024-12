Tragedia a Tufino: Bimba deceduta dopo caduta dalle scale, zii affidatari sotto inchiesta per maltrattamenti

Le indagini sulla morte di una bambina di 4 anni a Tufino, in provincia di Avellino, si concentrano sugli zii a cui era affidata. La coppia ha affermato che la bimba fosse morta a causa di una caduta dalle scale, ma i soccorritori del 118 hanno riscontrato segni di malnutrizione, lividi e una bruciatura sul suo corpo. Gli zii, ora indagati, avevano riferito che la bambina era morta cadendo dalle scale nell’abitazione in cui viveva. Tuttavia, gli elementi emersi hanno sollevato dubbi sulla loro versione dei fatti.

Le indagini sono avviate per chiarire quanto accaduto nella notte tra il 13 e il 14 dicembre. I carabinieri hanno notato che la bambina versava in uno stato evidente di malnutrizione. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il corpo presentava ferite compatibili con abusi, confermando che non si trattava di un semplice incidente.

Due chiamate al 118 sono giunte dalla casa in piena notte. Nella prima, si parlava di un presunto stato di polmonite della piccola; solo nella seconda si è menzionata la caduta dalle scale. Quando i soccorritori sono arrivati, la bambina era già deceduta, e solo a quel punto gli zii hanno cominciato a parlare della caduta.

I soccorritori hanno osservato che lo stato generale di salute della bambina appariva già gravemente compromesso prima delle ferite causate dalla supposta caduta. La malnutrizione era evidente, insieme a lividi che non sembravano coerenti con la spiegazione fornita. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte, ma la madre della vittima è stata informata della morte della figlia solo nel pomeriggio, attorno alle 15:00, suscitando ulteriori interrogativi sulla gestione della situazione da parte degli zii.

L’atteggiamento degli zii e la discrepanza nelle informazioni fornite hanno spinto le autorità a considerare la possibilità di maltrattamenti. Le indagini proseguiranno per accertare le responsabilità e determinare se la morte della bambina sia riconducibile a una fatalità o a fattori più sinistri. La comunità è in attesa di risposte per comprendere le circostanze di una tragedia che ha scosso profondamente il paese.