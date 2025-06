Tragedia a Tolentino: morta 15enne investita da furgone

Un tragico incidente è avvenuto a Tolentino, in provincia di Macerata, sabato 7 giugno, intorno alle 18.10. Un furgone dell’Apm ha investito due giovani che stavano attraversando la strada nei pressi del cinema Giometti, diretti verso il centro commerciale Oasi. La vittima, una ragazza di 15 anni, è deceduta sul colpo, mentre il suo compagno, anch’egli di 15 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni critiche.

Secondo le ricostruzioni, i ragazzi avevano appena parcheggiato il motorino e portavano ancora i caschi in mano quando sono stati travolti dal furgone bianco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani e i soccorritori del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione.

Le autorità locali hanno chiuso il tratto di strada interessato per consentire i rilievi e gestire il traffico, mentre una folla di curiosi si è radunata nella zona. Le indagini sono in corso per determinare la dinamica dell’incidente e le responsabilità del conducente del furgone.

Nel contesto più ampio, i dati sulla sicurezza stradale in Italia evidenziano un aumento degli incidenti: nei primi sei mesi del 2024, l’Istat ha registrato 80.057 incidenti con feriti e 1.429 vittime, un incremento del 4% rispetto all’anno precedente, segnalando un urgente bisogno di interventi per migliorare la sicurezza stradale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it