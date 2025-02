Tragedia a Taranto: Bimba di 3 anni muore in ospedale dopo ricovero per mal di gola, 12 indagati e autopsia disposta

La procura di Taranto ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati in relazione alla morte di una bambina di tre anni, deceduta il 12 febbraio all’ospedale Santissima Annunziata, dopo essere stata ricoverata due settimane prima per un mal di gola. Gli indagati, tra cui otto medici dei reparti di pediatria e Radiologia dell’ospedale, due del reparto di otorinolaringoiatria e uno di malattie infettive dell’ospedale Moscati, sono accusati di cooperazione in omicidio colposo e colpa medica. Sarà eseguita un’autopsia sul corpo della bambina, affidata al medico legale Alberto Tortorella.

La vicenda ha origine il 27 gennaio, quando la famiglia ha portato la bambina all’ospedale San Pio di Castellaneta a causa di un forte mal di gola. Le sue condizioni hanno comportato un immediato trasferimento al Santissima Annunziata. Durante il ricovero, le condizioni della bambina sono peggiorate drasticamente, presumibilmente a causa di un’infezione, tanto che fu richiesta una consulenza all’ospedale Moscati. Il 12 febbraio, la piccola ha subito un arresto cardiaco, che l’ha portata alla morte nonostante i tentativi di rianimazione.

Le indagini si concentrano sulla possibilità di una diagnosi affrettata da parte dello staff medico. La procura ha avviato accertamenti per capire se vi siano state responsabilità da parte dei medici e se la morte fosse evitabile. Anche la Asl locale ha aperto un’inchiesta interna per verificare la correttezza dell’operato dei medici, a seguito del sequestro delle cartelle cliniche.