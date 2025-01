Tragedia a Subiaco: Il sindaco Domenico Petrini perde la vita a 38 anni a causa di un malore improvviso

È morto a 38 anni Domenico Petrini, sindaco di Subiaco e critico letterario, colpito da un malore fulminante mentre si trovava in municipio per organizzare un evento dell’Uncem nazionale, poi annullato a causa della sua scomparsa. Petrini, nato il 22 novembre 1986 a Subiaco e laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, aveva lavorato come imprenditore sia nel settore immobiliare che in quello turistico. Era stato eletto sindaco nell’ottobre 2021 con la lista “Ora Subiaco”.

Nel suo mandato, si era distinto per la promozione di iniziative culturali, tra cui la candidatura di Subiaco a Capitale Italiana del Libro 2025. È deceduto il 22 gennaio, mentre stava ultimando i preparativi per l’assemblea dell’Uncem, prevista per il giorno successivo. Lascia la moglie e la comunità di Subiaco, che piange la sua perdita.

Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha espresso il suo cordoglio, sottolineando l’amore di Petrini per il suo territorio e la politica come servizio. Anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, ha espresso le sue condoglianze, evidenziando il profondo dolore per la prematura scomparsa di Petrini e unendosi al lutto della comunità di Subiaco. La notizia della sua morte ha colpito profondamente gli amministratori locali e i cittadini, lasciando un vuoto nel panorama politico e culturale della regione.