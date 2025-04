Tragedia a Soresina: Operaio 35enne Ucciso da una Benna dell’Escavatore in Cantiere del Supermercato

Un operaio di 35 anni, Moamen Khairy Selim Osman, è morto in un incidente sul lavoro a Soresina, in provincia di Cremona, mentre stava lavorando nel cantiere di ristrutturazione di un supermercato. L’incidente è avvenuto il 29 aprile attorno alle 14:50; l’operaio, che stava manovrando un escavatore, sarebbe stato colpito alla testa dalla benna del mezzo. Non è chiaro se la causa sia stata una distrazione o un malore, ma sembra che sia rimasto incastrato e poi schiacciato dal macchinario. I colleghi, rendendosi conto di quanto era accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che sono giunti sul posto circa dieci minuti dopo. Purtroppo, al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane operaio, le cui ferite erano troppo gravi.

L’operaio lavorava per una ditta di Milano impegnata nella riqualificazione del parcheggio del supermercato e stava operando da solo al momento dell’incidente. L’autorità giudiziaria ha aperto un’inchiesta per accertare le cause esatte dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La salma di Osman è a disposizione degli investigatori, che hanno anche disposto un’autopsia per chiarire ulteriormente le circostanze della tragedia.

Questo incidente segue un altro drammatico evento lavorativo che ha coinvolto un giovane operaio a Palermo, evidenziando ancora una volta i pericoli legati agli ambienti di lavoro e all’importanza della sicurezza.