Tragedia a Serra Riccò: il dramma di un giovane dopo la morte di una donna investita

Un tragico incidente stradale si è verificato a Serra Riccò, costando la vita a due persone: Barbara Wojcik, di 35 anni, e un giovane di 22 anni, il conducente della jeep coinvolta nell’incidente. Secondo le indagini dei carabinieri, il giovane potrebbe essersi tolto la vita dopo aver scoperto il decesso della donna. Si attende l’autopsia sul corpo del ragazzo per confermare questa teoria.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21 del 22 febbraio, quando il 22enne ha perso il controllo della sua jeep sulla Provinciale 2, invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente con lo scooter di Barbara. Le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo sono ancora da chiarire.

Dopo l’impatto, il giovane è sceso dall’auto e, resosi conto che la donna era morta, potrebbe aver deciso di togliersi la vita utilizzando un cutter presente nel veicolo. Tuttavia, non si esclude che possa essere deceduto a causa delle ferite riportate, poiché ha percorso diversi metri prima di accasciarsi a terra.

Le due vittime si conoscevano e provenivano entrambe da Sant’Olcese, essendo ben integrate nella comunità locale. Barbara lavorava per un’azienda nota nella produzione di dolci, e la tragedia ha lasciato la comunità sotto choc. In assenza di testimoni, le indagini proseguono per chiarire le esatte cause dell’incidente e della morte del giovane.