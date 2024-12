Tragedia a Sassari: giovane di 20 anni trovato senza vita nel letto dopo una serata, disposta l’autopsia

Un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto nella sua camera da letto a Sassari, in viale Trento, la sera di lunedì 9 dicembre. La Procura ha avviato un’inchiesta per determinare le cause del decesso, ordinando il sequestro della salma e la realizzazione di un’autopsia presso l’Istituto di medicina legale della città.

Secondo quanto riportato, il cadavere del giovane non presentava segni di violenza o traumi evidenti dopo una prima ispezione. Il giovane era tornato a casa all’alba dopo aver trascorso la notte con alcuni amici. Nel pomeriggio, i genitori, preoccupati per la sua assenza, hanno deciso di controllare la sua stanza e lo hanno trovato senza vita nel letto. È ora compito delle autorità investigare sulle circostanze che hanno portato alla sua morte.

Il ragazzo, originario del Marocco, aveva suscitato preoccupazione nei familiari per la sua mancata comunicazione durante la giornata. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi dopo l’allerta dei genitori, non è stato possibile salvarlo. Al momento, ulteriori dettagli sulla tragica vicenda sono in fase di aggiornamento e si attendono gli esiti delle indagini e dell’autopsia per fare luce sul caso.