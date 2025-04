Tragedia a Santa Maria a Monte: il killer di Maurizio Gucci spara al figlio e tenta il suicidio

Una discussione familiare a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, è culminata in un tragico evento. Il 22 aprile, Benedetto Ceraulo, 63 anni, ha sparato al volto del figlio Gaetano, 37 anni, durante un accesso di ira, per poi tentare il suicidio con la stessa arma. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato a questa lite violenta, che si è svolta in assenza di testimoni.

Dopo l’aggressione, entrambi sono stati soccorsi: Ceraulo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello, mentre Gaetano, nonostante le gravi ferite, è riuscito a allontanarsi di circa 300 metri e a contattare i soccorsi vicino a un bar. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per chiarire il contesto familiare.

Benedetto Ceraulo ha un passato criminale significativo. Era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’imprenditore Maurizio Gucci, avvenuto nel 1995, su commissione di Patrizia Reggiani, e durante il processo non ha mai ammesso la sua responsabilità. Dopo un lungo iter giudiziario, nel 2000 la sua pena è stata ridotta a 28 anni e nel 2017 ha ottenuto la semilibertà, lavorando in un progetto di reinserimento nell’isola di Gorgona.

Questo evento mette in luce la complessità delle dinamiche familiari e le conseguenze tragiche che a volte possono derivarne, insieme a un passato criminale che segna profondamente la vita di una persona. Le autorità continuano a indagare sull’incidente per determinare le circostanze esatte.