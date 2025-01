Tragedia a San Bonifacio: Trovata morta una ragazza di 15 anni in un edificio abbandonato

Il cadavere di una ragazza di 15 anni è stato trovato in un appartamento abbandonato a San Bonifacio, durante controlli effettuati dai carabinieri in un edificio disabitato. Il ritrovamento è avvenuto lunedì 27 gennaio, a seguito di una segnalazione di residenti preoccupati per l’uso del palazzo da parte di persone senza fissa dimora. I militari hanno rinvenuto il corpo nell’immobile in via Don Giuseppe Ambrosini, nella periferia del comune veneto.

Dai primi esami, il cadavere è stato identificato come appartenente a un’adolescente residente a Verona e non sono stati trovati segni di violenza, escludendo al momento l’ipotesi di omicidio. L’autorità giudiziaria ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Secondo quanto riportato, la madre della vittima ha rivelato che la ragazza aveva avuto problemi legati alla droga in passato e sarebbe stata ospite in una comunità, da cui era scappata.

Solo 48 ore prima, a Milano, un altro macabro ritrovamento ha catturato l’attenzione delle forze dell’ordine, dove un uomo mutilato è stato trovato senza vita sui binari del tram. Gli inquirenti stanno cercando di identificare la vittima, ipotizzando che sia stato travolto dopo il decesso. Entrambi i casi sollevano interrogativi sulle circostanze delle morti avvenute in contesti diversi, ma entrambi con elementi di mistero che richiedono ulteriori indagini per comprendere le dinamiche che hanno portato a tali tragici eventi.