Tragedia a Roma: 27enne muore dopo festa e sospetta overdose

Malkhaz Ekhvaia, un 27enne di origini georgiane, è deceduto a Roma dopo aver partecipato a un festino in un appartamento di via Francesco Valesio. Durante la festa avrebbe assunto droghe, tra cui eroina e cocaina, e alcolici. Improvvisamente, il giovane ha accusato un malore. A quel punto, alcune persone non identificate lo hanno condotto fuori dall’abitazione e lo hanno abbandonato in strada.

Soccorso dagli amici, Ekhvaia è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni, dove è morto poco dopo l’arrivo. Secondo i medici, la causa del decesso sarebbe da ricondurre a un arresto cardiocircolatorio e a un edema polmonare, con sospetta overdose.

Le indagini sono in corso da parte della Procura della Repubblica di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti. Gli autori del gesto sarebbero presumibilmente connazionali del giovane. La Polizia ha perquisito l’appartamento dove si è svolta la festa, rinvenendo varie dosi di marijuana. È stata disposta un’autopsia sul corpo di Ekhvaia per confermare le cause del decesso.

