Tragedia a Ramacca: Morto un 15enne in un incidente stradale, tre giovani feriti

Tragedia sulle strade di Sicilia: un ragazzo di 15 anni, Claudio Gianninò, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Ramacca, nel catanese. L’incidente si è verificato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre 2024, poco dopo le 5:00, sulla strada statale 288. Secondo le prime informazioni, un’auto Audi Q5 con quattro giovani a bordo è uscita di strada, ribaltandosi più volte dopo aver invaso la corsia opposta. La gravità dell’incidente ha richiesto un tempestivo intervento dei soccorsi.

I Carabinieri dei comandi di Palagonia e Ramacca, insieme ai vigili del fuoco di Paternò e al personale del 118, sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente. La SS288 è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e indagine. Uno dei passeggeri è stato estratto dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco, mentre i sanitari hanno prestato le prime cure agli altri feriti. Purtroppo, nonostante gli sforzi, per Claudio non c’è stato nulla da fare; le ferite riportate sono risultate fatali e si presume che sia morto sul colpo.

Gli altri tre giovani, tutti maggiorenni, sono stati trasportati d’urgenza agli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania. Uno di loro è in condizioni critiche, in codice rosso, mentre gli altri due risultano in codice giallo. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale. Il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, ha espresso il suo cordoglio e quello della cittadinanza, definendo la giornata di oggi “di immenso dolore”. Ha anche sottolineato che durante i funerali ci sarà lutto cittadino.

Il sindaco ha voluto manifestare la sua vicinanza alla famiglia di Claudio e ha esteso i suoi pensieri e sostegno agli altri ragazzi coinvolti, augurando loro una pronta guarigione e rimanendo vicino alle loro famiglie in questo difficile momento. Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre la comunità di Ramacca si unisce nel dolore per la perdita di un giovane della loro comunità.