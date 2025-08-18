Tragedia a Polignano a Mare: giovane muore dopo un tuffo

Francesco Aronica, di 23 anni, è tragicamente deceduto dopo un tuffo dalla scogliera di Lama Monachile, a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Originario di Catania, aveva scelto la Puglia per trascorrere qualche giorno di vacanza con gli amici. Giocatore di football americano per gli Elephants Catania, la sua squadra lo ha omaggiato sottolineando il forte legame che lo univa ai compagni, descrivendolo come “un amico, un fratello, parte della nostra famiglia”.

Francesco stava vivendo dei momenti spensierati, condividendo sui social la sua vita quotidiana, dalle gite sulla neve alle esperienze di viaggio. La tragedia è avvenuta lunedì quando, dopo essersi tuffato, ha colpito la testa contro uno sperone di roccia. Le persone presenti hanno assistito al drammatico incidente, vedendo il ragazzo finire in acqua privo di sensi. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, le operazioni di recupero sono state difficili a causa della conformazione del luogo.

Francesco ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero-contusa. Dopo ripetuti tentativi di rianimazione, è stato trasportato all’ospedale di Monopoli in arresto cardiaco e è deceduto dopo un’ora. Il sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri, ha espresso il suo cordoglio, evidenziando il senso di perdita per la comunità. In un messaggio rivolto alla famiglia di Francesco, ha dichiarato di aver sperato fino all’ultimo di non dover confermare la tragica notizia, rammaricandosi per l’accaduto.