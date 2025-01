Tragedia a Padova: uomo trovato morto e compagna in condizioni critiche

Un uomo di 66 anni è stato trovato morto in provincia di Padova con un colpo di pistola al petto, mentre l’arma era posata accanto al suo corpo. Nella stessa abitazione, un appartamento a Medagliano San Fidenzio, si trovava anche una donna di 54 anni, semicosciente e gravemente ferita, ora ricoverata in ospedale dopo essere stata intubata. La situazione è stata segnalata dalla figlia della donna. Secondo le informazioni iniziali, il 66enne e la 54enne avrebbero avuto una relazione sentimentale, pur non vivendo insieme. Non sono stati trovati segni di violenza sulla donna, ma le sue condizioni sono critiche.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri di Padova, che stanno esplorando diverse ipotesi. Attualmente, non si escludono possibilità diverse, ma l’ipotesi più probabile è che l’uomo si sia suicidato con la pistola che deteneva regolarmente. È emerso anche un possibile malore da parte della donna, potenzialmente causato dalla scoperta del suicidio del compagno, se questa fosse la causa della morte. Gli inquirenti non scartano neppure la pista del tentato femminicidio.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Rovigo, che avrà un quadro più chiaro nelle prossime ore grazie ai referti medici dell’ospedale e agli sviluppi della situazione. La gravità delle condizioni della donna rende la situazione ancor più complessa e le autorità stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.