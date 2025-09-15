Tragedia a Ottaviano, anziano attaccato da animali selvatici

Una tragica notizia arriva da Ottaviano, dove un uomo di 78 anni, identificato come Angelo Cutolo, è stato trovato morto nei boschi del Vesuvio durante una passeggiata per raccogliere funghi. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”, l’anziano sarebbe stato attaccato da animali selvatici.

Il figlio di Cutolo ha dato l’allarme dopo aver notato la lunga assenza del padre. Nonostante il pronto intervento, Angelo è deceduto pochi istanti dopo essere stato trasportato d’urgenza alla clinica Santa Lucia di Ottaviano. Sul corpo dell’uomo sono state rinvenute diverse ferite, compatibili con morsicature, che fanno ipotizzare un attacco da parte di animali.

La salma è stata trasferita all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove è stata disposta un’autopsia dalla procura per determinare con precisione le cause del decesso. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, già sensibilizzata dalla presenza di animali selvatici nei boschi.

Il triste episodio evidenzia i rischi legati alle escursioni in aree naturali dove la fauna selvatica è presente. Le autorità locali e gli esperti sono chiamati a prestare maggiore attenzione a questi indizi e a informare adeguatamente i cittadini sulle precauzioni da adottare durante le attività all’aperto.